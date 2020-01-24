Рослесхоз предлагает усилить противопожарные меры в регионах СКФО и ЮФО

НАЛЬЧИК, 24 января. /ТАСС/. Противопожарные меры необходимо усилить в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в 2020 году, учитывая неблагоприятный прогноз. Об этом в пятницу сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ - глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

"Наиболее сложная обстановка [в прошлом году] отмечалась на территории трех субъектов РФ - Краснодарского края, Крыма и Карачаево-Черкесской Республики. Учитывая неблагоприятные прогнозы в этом году, в том числе на Юге России, следует признать острую необходимость усиления противопожарных мер в соответствующих регионах", - сказал он в ходе совещания в Нальчике об эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектам РФ СКФО и ЮФО.

По словам Аноприенко, в 2019 году в субъектах двух округов зарегистрировано 250 случаев лесных пожаров на общей площади более 4 тыс. га. "Это намного больше, чем показатели в 2018 году", - сказал руководитель Рослесхоза. При этом он отметил, что 90% всей площади, пройденной огнем, пришлись на осенний период.

Он напомнил, что в 2019 году субъектам ЮФО и СКФО по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" выделено 1 млрд рублей, "впервые за много лет". На эти средства приобретено порядка 400 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и почти тысяча единиц такого оборудования. Глава ведомства рассчитывает, что это укрепит силы регионов в пожароопасный сезон 2020 года.