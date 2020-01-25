В Железноводске создадут единственный в России "Терренкур Победы"

ПЯТИГОРСК, 25 января. /ТАСС/. Единственный в России "Терренкур Победы" - откроют к 75-летию Великой Победы в Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В рамках общей концепции благоустройства нижней части Курортного парка один из тематических терренкуров будет посвящен грядущему юбилею Победы. По всей протяженности терренкура будут установлены тематические малые архитектурные формы, фонари и скамейки, которые еще много лет будут напоминать молодым поколениям о Великой Победе и гордости, которую нам подарили наши деды и прадеды", - сказал Моисеев.

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. "Благодаря военврачам Железноводска более 30 тысяч советских солдат вернулись в строй бить врага. Планируем увековечить на этом терренкуре историю их героизма", - отметил глава города.

Терренкур - тропа здоровья - пройдет от улицы Труда к исторической части Каскадной лестницы. В пешей доступности от входа на "Терренкур Победы" находятся мемориал "Скорбящая мать" и "Вечный огонь".

"Открыть "Терренкур Победы" планируем в канун 9 Мая вручением юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы 228 жителям города-госпиталя Железноводска", - добавил глава Железноводска.