На Ставрополье оборудуют пищеблоками 14 школ для полного охвата учеников горячим питанием

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья обеспечат в ближайшее время пищеблоками 14 школ края для 100% охвата горячим питанием учеников. Как сообщили ТАСС в субботу пресс-службе краевого министерства образования, для этого в регионе разработали профильную программу.

"В 14 школах края пищеблоки отсутствуют, питание для детей школ обеспечено двумя видами: в четырех сельских школах организована одна большая перемена для питания детей дома, в десяти школах питание организовано на базе столовых близлежащих школ и помещениях для приема пищи", - сказал представитель министерства.

Министерство подготовило проект краевой программы "Школьное питание", которая включает в себя мероприятия по оборудованию школ пищеблоками, улучшению материально-технической базы пищеблоков, повышению качества питания в школах, введению бесплатного горячего питания для учеников начальных классов.

По данным властей, в Ставропольском крае в настоящее время горячим питанием обеспечены 99,7% младшеклассников - 131,4 тыс. учеников из 131,8 тыс. Большинство школ региона обеспечены собственными пищеблоками - необходимое оборудование есть в 612 учреждениях.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее сообщил, что краю ежегодно потребуется около 1,17 млрд рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Вместе с тем он поручил проработать введение такого питания в школах, технически готовых к этому, уже с 1 апреля 2020 года. Определяются также сроки, в которые эту работу смогут запустить и остальные школы.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Такое питание в школах, технически готовых к этому, должно появиться с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.