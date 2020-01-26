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В ДВФУ разрабатывают аппарат для контроля за состоянием подводных добычных платформ

Как сообщил директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер, на разработку и создание подобных устройств обычно уходит два-три года

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты и студенты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с экспертами инжинирингового центра "Газпрома" разрабатывают аппарат для контроля за состоянием подводных добывающих комплексов в Охотском море. Об этом сообщил ТАСС директор школы Александр Беккер.

"Один из проектов, который рассматривается в рамках инжинирингового центра, - это осмотровый аппарат для подводного контроля. В этой работе задействованы талантливые студенты, молодежь. "Газпром" - это единственная корпорация, которая впервые построила подводный добычной комплекс: на глубине ... размещено автономное оборудование, а управлять им надо с помощью гидроакустики, подводных аппаратов, при этом задачу усложняет дрейфующий ледяной покров. Аппарат позволит следить за состоянием этих подводных комплексов", - сказал Беккер.

По его словам, каждая платформа оснащена специальными подводными аппаратами, но обычно используются иностранные устройства. В ДВФУ разрабатывается отечественный подводный аппарат. На разработку и создание подобных устройств обычно уходит два-три года, добавил директор школы.

Подводный добычной комплекс расположен на Киринском газоконденсатном месторождении. Газ из скважин поступает на своеобразный сборный пункт, а оттуда по основному газопроводу на берег, на установку комплексной подготовки газа. Отсутствие платформ и других надводных конструкций дает возможность добывать газ подо льдом, в сложных климатических условиях, снижая влияние природных явлений в море. Это позволяет избежать многих рисков, присущих работам в неблагоприятных природных и климатических условиях открытого моря.

Президент РФ Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года поручил проработать с предприятиями Дальнего Востока вопрос о размещении на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок. Дальневосточный филиал ООО "Газпром 335" стал первым инжиниринговым центром на острове, созданным в рамках исполнения поручения. Здесь будут развиваться три основных направления: использование робототехнических комплексов при реализации перспективных проектов добычи на шельфе, повышение промышленной и экологической безопасности при освоении шельфовых месторождений газа, повышение эффективности их освоения.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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