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В ДФО пройдут поисковые работы на 11 местах падений в военные годы боевых самолетов

Работы проведут на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономии

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Приморские поисковики в 2020 году планируют обследовать более десяти разбившихся в военные годы боевых самолетов на Дальнем Востоке в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Министерством обороны Российской Федерации согласован план поисковых работ в зоне ответственности Восточного военного округа. В рамках плана одно из самых активных поисковых организаций на Дальнем Востоке - Поисковое объединение "Авиапоиск", спланировало работы на 11 местах падения боевых самолетов в военные годы на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономии", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, объединение продолжит поиск погибших у озера Хасан в Приморье воинов Красной Армии, на местах боев Гражданской войны, а также в пограничной зоне, откуда советские войска в августе 1945 года начинали наступление на позиции японской армии.

Пресноводное озеро Хасан находится на юге Приморья. В 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией у озера Хасан и реки Туманной прошла серия военных столкновений в связи с оспариванием японцами этих территорий. В сентябре 2019 года "Авиапоиск" спустя пять лет возобновил поисковые работы на местах сражения у озера Хасан. Участники объединения обнаружили там останки погибшего солдата Степана Белова и впоследствии увековечили его память пятиконечной звездой.

Кроме полевых работ объединение ведет масштабную работу с архивами. Так, в октябре во время работы в Центральном архиве Минобороны РФ удалось обнаружить более 110 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Теги
Приморский крайХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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