"Дороги, на которых можно умереть". Как блогеры искали в Якутии самую низкую температуру

Блогеры, журналисты, фотографы две недели жили в палатках и регистрировали максимально низкие температуры вдали от метеостанций и населенных пунктов. О том, как это было и что нужно для выживания в экстремальных полевых условиях, — в материале ТАСС.

Найти температурный минимум

Экспедиция изучала местности с наиболее низкими температурами в двух районах — Оймяконском и Верхоянском. Участники эксперимента фиксировали экстремально низкие показатели, которые в это время года достигают минус 60 градусов.

Замеры температуры проводили в базовом лагере при помощи метеорологической будки по стандартам Росгидромета. Кроме этого, участники эксперимента каждое утро выезжали на оленьих упряжках для мобильных замеров в низинах.

Минимальная температура воздуха в период измерений составила минус 54 градуса и была зафиксирована в Оймяконском районе, который считается полюсом холода в Северном полушарии.

Дыхание Севера

Протяженность маршрута до Верхоянского района составила около 300 км. "Это дороги, по которым мы ехали двое суток почти без остановок. Это дороги, в которых можно зачать ребенка, родить его и воспитать, а еще и умереть. По дороге мы застряли в наледи (незамерзающие участки на северных реках и озерах, по которым в зимнее время прокладывают временные дороги — прим. ТАСС)", — смеется участник экспедиции фотограф Константин Чалабов.

Но главные эмоции, которые можно испытать во время экспедиции, кроме экстремального холода и страха связаны с людьми и природой Севера. "Самое фантастическое — олени. Когда ты едешь ночью или рано утром, одни звезды, из-под копыт оленей тебе в лицо бьет снежная пыль… Ты видишь очертания рогов, слышишь их дыхание, и все это освещают звезды и луна. Наверное, это самое яркое впечатление", — вспоминает Константин.