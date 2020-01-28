"Дороги, на которых можно умереть". Как блогеры искали в Якутии самую низкую температуру

Блогеры, журналисты, фотографы две недели жили в палатках и регистрировали максимально низкие температуры вдали от метеостанций и населенных пунктов. О том, как это было и что нужно для выживания в экстремальных полевых условиях, — в материале ТАСС.
Найти температурный минимум
Экспедиция изучала местности с наиболее низкими температурами в двух районах — Оймяконском и Верхоянском. Участники эксперимента фиксировали экстремально низкие показатели, которые в это время года достигают минус 60 градусов.
Замеры температуры проводили в базовом лагере при помощи метеорологической будки по стандартам Росгидромета. Кроме этого, участники эксперимента каждое утро выезжали на оленьих упряжках для мобильных замеров в низинах.
Минимальная температура воздуха в период измерений составила минус 54 градуса и была зафиксирована в Оймяконском районе, который считается полюсом холода в Северном полушарии.
Дыхание Севера
Протяженность маршрута до Верхоянского района составила около 300 км. "Это дороги, по которым мы ехали двое суток почти без остановок. Это дороги, в которых можно зачать ребенка, родить его и воспитать, а еще и умереть. По дороге мы застряли в наледи (незамерзающие участки на северных реках и озерах, по которым в зимнее время прокладывают временные дороги — прим. ТАСС)", — смеется участник экспедиции фотограф Константин Чалабов.
Но главные эмоции, которые можно испытать во время экспедиции, кроме экстремального холода и страха связаны с людьми и природой Севера. "Самое фантастическое — олени. Когда ты едешь ночью или рано утром, одни звезды, из-под копыт оленей тебе в лицо бьет снежная пыль… Ты видишь очертания рогов, слышишь их дыхание, и все это освещают звезды и луна. Наверное, это самое яркое впечатление", — вспоминает Константин.
Популярному блогеру Илие Воскресенскому быт оленеводов и ночи в палатке в минус 50 запомнятся на всю жизнь. Несмотря на печи и генераторы, Wi-Fi, адаптироваться к холоду было непросто.
"Самое сложное — первая ночь, когда нас привезли в лагерь. Я сильно мерз. Не ожидал, что будет настолько холодно. Просыпался, чтобы подкинуть дров в печку. Было сложно приспособиться ходить в туалет на улицу при такой температуре. Нужно пойти в тундру и решиться. Буквально на второй день все стало лучше, полностью погрузился в быт оленеводов", — рассказывает блогер.
"Не помогут и пуховики"
Навыкам выживания участников обучали местные ребята-каюры: рубить сухие деревья и разжигать костер, ловко обращаться с особенно острым и незаменимым в тундре якутским ножом.
Илия Воскресенский отмечает, что тем, кто едет на Север, нужно четко понимать, куда они собираются. "100% должны быть спальники из оленьей шкуры. Кроме валенок никакая другая обувь не поможет. Не помогут и пуховики "Аляска": без оленьей кухлянки ты быстро замерзнешь. Ты должен осознавать, что не будет теплого подогреваемого унитаза. Нужно быть морально готовым к такому", — говорит он.
"Нужно двигаться, — советует еще один член команды, маркетолог, журналист и доцент ВШЭ Наталия Белякова. — Если ты не двигаешься, холод начинает тебя охватывать. Народы Севера столетиями учились жить в непростых условиях Арктики. Ни одной случайной детали нет в предметах обихода: в креплении нарт, способа запряжки оленей… Ведь эти детали влияют на то, выживешь ты или нет. Это вековая мудрость, которая отсекла все лишнее и оставила то, без чего нельзя выжить".
Экстрим ради контента
"Покорители холода" — это эксперимент с участием добровольцев, который поддержал глава Якутии Айсен Николаев. Власти ожидают, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристского потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира.
Экзотические места, экстремальные походы, северная жизнь вызвали огромный интерес среди подписчиков блогеров и журналистов.
"Люди увидели, что наша страна такая огромная. Получилось такое классное шоу, когда я показываю быт оленеводов", — говорит Илия.
"Вся техника жива. Было несколько проблем. Нужно было стоять со штативом и камерой при таком морозе. Естественно, пальцы начинают гореть от мороза. Экран на морозе замерзает и становится черным, ты не видишь изображения. Удивило, что дроны работали при минусовой температуре. Главное — держать аккумуляторы в тепле. Получился очень крутой контент", — рассказывает Константин Чалабов.
Как продавать северный туризм
Наталия Белякова уверена, что северный туризм в Якутии можно сделать качественным экспортным продуктом.
"Это уникально: почувствовать экстремальный холод, пройти школу выживания, знакомство с бытом оленеводов — истинных покорителей холода. Тур должен длиться полторы-две недели. Это не разовое соприкосновение, а радикальное погружение", — резюмирует Белякова.
При этом тур должен учитывать экологические тренды. "Никакого пластика, с нулевым воздействием на природу. Сейчас фиксируются такие морозы, этого скоро может и не быть", — считает эксперт.
Настоящими покорителями холода являются местные жители, которые живут в таких условиях, считает Белякова. Именно они, по мнению эксперта, могут сделать проект интересным.
"Кроме оленеводства можно показать и экстремальное северное коневодство, и традиционные промыслы. У проекта большое будущее, и он абсолютно может быть коммерческим и окупаемым", — резюмирует Белякова.
Следующий этап экспедиции состоится в 2021 году и будет длиться три недели. Группам придется пересмотреть способы измерения температуры. Цифровые приборы оказались не очень надежными. "Скорее всего, мы их заменим на стандартные спиртовые термометры", — рассказал руководитель экспедиции Вячеслав Ипатьев.
Дмитрий Осипов