В Карелии более чем в три раза увеличили фонд помощи нуждающимся семьям

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Резервный фонд в бюджете Карелии для помощи семьям, попавших в сложную жизненную ситуацию без возможности претендовать на соцподдержку со стороны государства, увеличили в 2020 году более, чем в три раза до 70 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства социальной защиты республики.

Фонд помощи нуждающимся семьям, поддержка которым не может быть предоставлена государством, учредили по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2019 году. Принимают решение о поддержке той или иной семьи члены межведомственной комиссии, в которую вошли представители Минсоцзщиты республики, депутаты, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе.

"В этом году по инициативе Главы Карелии объем финансирования фонда для оказания помощи семьям, оказавшимся в сложной социальной ситуации, увеличен до 70 млн рублей, а значит, мы сможем помочь еще большему количеству жителей", - передает слова вице-премьера правительства региона Игоря Корсакова пресс-служба, уточняя, что в 2019 году на эти цели из бюджета региона были выделены 20 млн рублей.

На первом заседании межведомственной комиссии участники обсудили заявки от 11 семей. По итогам обсуждения, было принято решение выделить 9,7 млн рублей четырем семьям на покупку в рамках социального контракта благоустроенных квартир в Петрозаводске, где заявители проходят лечение. Остальным семьям решить их проблему помогут благотворительные фонды, а также через полагающуюся им государственную поддержку.

Участники встречи договорились, что для более четкого понимания проблем обратившихся семей, члены межведомственной комиссии свяжутся с ними и в индивидуальном порядке помогут найти способ выхода из ситуации.

"Мы должны помнить, что оказываем помощь в рамках социального контракта семьям, оказавшимся по-настоящему в сложной социальной ситуации, но остальные семьи не должны оставаться без внимания. Считаю важным и необходимым связаться с каждой семьей и найти способы решения проблем, - подчеркнул Корсаков.