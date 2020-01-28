Полярный ГОСТ вступил в силу в день 200-летия открытия Антарктиды

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственный стандарт по проведению полярных исследований вступил в силу во вторник, он устанавливает основные термины и определения в области полярной деятельности, в том числе международной, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

ГОСТ Р 58783-2019 "Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения" касается аварийно-спасательных мероприятий при проведении исследований, проектирования, производства, эксплуатации полярных станций, транспортировки и хранения техники.

"В стандарт впервые включены такие термины и определения в области полярной деятельности, как полярное исполнение, специальная полярная техника, полярная авиация, дрейфующая полярная станция, полярный аэродром, полярный паспорт, система менеджмента полярной деятельности, инфраструктурно-климатические ограничения", - уточняет Росстандарт.

Глава ведомства Алексей Абрамов отметил, что наиболее перспективными для закрепления в "арктических" ГОСТах являются сферы искуственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, робототехники, 5G. "Арктические" стандарты лягут в основу инфраструктурного, технологического, но при этом экологичного развития Заполярья", - приводит пресс-служба Росстандарта его слова.

Антарктиду открыла русская военно-морская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева 28 января 1820 года.