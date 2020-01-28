На границе Северной Осетии и Ингушетии расширен участок федеральной трассы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 января. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" расширен на границе Северной Осетии и Ингушетии, сообщили во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На границе Северной Осетии и Ингушетии расширен до четырех полос участок Р-217 "Кавказ". Дорожники завершили капитальный ремонт участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" от села Ольгинское до въезда в г. Назрань (км 559 - км 563)", - говорится в сообщении.

Двухполосный участок дороги не справлялся с интенсивностью движения и нуждался в обновлении. Сейчас пропускная способность возросла до 35 тыс. автомобилей в сутки.

Работы на объекте начались в октябре 2019 года. Там укрепили земляное полотно, основание и покрытие дорожной одежды. Между верхним слоем основания и нижним слоем асфальтобетона уложена геосетка, предотвращающая образование трещин. Также на дороге устроено почти 2 км линий, обустроено 6 съездов в населенные пункты Чермен, Майское и Новое. Помимо того, нанесена термопластиковая разметка, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.