Власти КЧР планируют привлечь по программе "Земский учитель" около 30 педагогов

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) рассчитывают в 2020 году привлечь в села около 30 педагогов по программе "Земский учитель", которая предполагает выплату 1 млн рублей преподавателям, переехавшим из города в сельскую местность. Об этом ТАСС во вторник сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В 2020 году программой "Земский учитель" мы планируем охватить 27 учителей, которые получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. На сегодняшний день уже 16 заявлений подано. Подача заявлений началась 10 января и закончится 15 апреля текущего года", - сказала Кравченко.

Министр отметила, что в КЧР нужно поддерживать молодых специалистов. "Сегодня мы наблюдаем определенный отток, интерес снижен к педагогическим специальностям, необходимо возродить их престиж, поэтому поддерживать сегодня надо молодых специалистов, которые желают прийти в педагогическую сферу", - сказала она.

Участники программы будут отбираться на конкурсной основе. Основным критерием для отбора претендентов будет наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, и возраст до 55 лет включительно.

Ранее в министерстве финансов региона ТАСС сообщили, что в 2020 году средства на реализацию проекта впервые будут выделены из бюджета КЧР, власти планируют направить на проект 27 млн рублей.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек.