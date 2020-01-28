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Клинику "Мать и дитя" планируют открыть в Северной Осетии в 2020 году

Министр здравоохранения региону Тамерлан Гогичаев, открытие учреждения даст республике не только высокотехнологичные методы лечения, но и хорошую образовательную базу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Первую на Северном Кавказе клинику группы компаний "Мать и дитя" планируют открыть в 2020 году, сообщил журналистам во вторник на открытии такой клиники в Ростове-на-Дону генеральный директор группы Марк Курцер.

"Мы планируем открыться на Кавказе, в Осетии, во Владикавказе, это будет клиника. Рассчитываем открыться через полгода. На Кавказе это будет первый центр [группы "Мать и дитя"]", - сказал Курцер.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, открытие клиники "Мать и дитя" даст республике не только высокотехнологичные методы лечения, но и хорошую образовательную базу.

"Будет налажена работа с высокопрофессиональными специалистами, которые будут проводить обучение в учреждениях здравоохранения и образования. Люди, которые ориентируются на современное здравоохранение знают, насколько значимо появление данной клиники в субъекте. Мы будем только рады ее появлению. Я лично знаю Марка Курцера, работал под его руководством", - сказал Гогичаев ТАСС.

По словам Курцера, всего, в этом году планируется открытие шести новых медучреждений группы.

"В следующем месяце открываемся на Новой Риге в Подмосковье, планируем открыться в Сургуте. И самое главное, мы строим вторую очередь "Лапино" (крупнейший клинический госпиталь группы, Московская область), это огромный центр площадью 25 тыс. кв. м. Всего в этом году будет открыт один большой госпиталь и пять центров", - пояснил Курцер, добавив, что сейчас в России работает 45 медучреждений группы, в том числе шесть госпиталей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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