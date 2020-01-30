В Ингушетии на базе местного колледжа начнут готовить специалистов лифтового хозяйства

МАГАС, 30 января. /ТАСС/. Отделение для подготовки специалистов лифтового хозяйства создадут в одном из колледжей Ингушетии, сообщил на пресс-конференции в четверг глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мы сейчас создаем на базе колледжа нашего родного отделение, где бы готовили специалистов лифтового хозяйства. У нас 220 лифтов, но не одного специалиста нет в республике", - сказал Калиматов. Он добавил, что в случае поломки лифтов приезжают специалисты из соседних регионов, в тои числе из Ставропольского края.

Глава Ингушетии также подчеркнул, что в республике в целом не хватает специалистов по техническим специальностям, в том числе по очистным сооружениям.

Объем введенного жилья в Ингушетии растет. С января по август 2019 г. предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введено 315 новых квартир, площадь всего построенного жилья составила 81,7 тыс. кв. метров, что на 13,9 тыс. кв. м или на 20,6% больше аналогичного уровня 2018 г.