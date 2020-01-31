Невинномысская кондитерская фабрика в феврале выпустит первую партию продукции

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. ООО "Невинномысская кондитерская фабрика" в феврале 2020 года выпустит первую партию продукции. Объем производства составит около 8 т изделий в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства промышленности Ставропольского края.

"Первые партии кондитерских изделий будут выпущены в феврале 2020 года. К этому времени на предприятии начнет работать первая линия по производству крекеров. Объем производства составит около 8 т готовых изделий в сутки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, позже ассортимент продукции постепенно пополнят вафельные палочки, мармелад, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия.

"Инвестором проделана колоссальная работа для реализации проекта. За небольшие сроки были приведены в порядок огромные производственные площади, уже установлена и смонтирована большая часть оборудования. На линии по производству крекеров завершаются пуско-наладочные работы. К концу февраля она будет производить пять видов крекеров", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

Проект по созданию кондитерской фабрики реализуется при помощи льготного займа от Фонда развития промышленности Ставропольского края. Для закупки технологического оборудования фонд выдал предприятию 20 млн рублей.