В Севастополе планируют построить новую базу для военного учебного центра

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Военный учебный центр, который более полувека находится на землях древнего города Херсонеса недалеко от центра Севастополя, переедет в отдаленный район города, где для него планируется построить новую базу, сообщил журналистам в субботу начальник учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Владимир Жук.

Участок школы водолазов находится севернее музея, на берегу Карантинной бухты. В древности здесь, предположительно, располагался пригород греческой колонии Херсонес и некрополь. Совсем рядом проходит городская стена, остатки которой сохранились до сих пор и входят в экспозицию музея. Власти города в 2019 году заявляли, что планируется перебазировать военный учебный центр.

"Учебный центр с 1957 года находится здесь, являясь соседом "Херсонеса Таврического", фактически находясь на землях древнего Херсонеса. Рассматривается вопрос о передислокации в ближайшее время учебного центра на новое место в районе бухты Камышовой. Будет построена полностью новая учебно-материальная база, корпуса. Новое современное строительство", - сказал Жук.

Он уточнил, что планируется проводить передислокацию центра поэтапно. "Все будет сделано оперативно, но качественно", - отметил он.

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тыс. лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес, который существовал до конца ХIV века н.э. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.