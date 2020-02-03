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Власти Сахалинской области рассказали, что около 60% школьников региона питаются бесплатно

По словам министра образования региона Натальи Мурашовой, питание оплачивается за счет областного бюджета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области обеспечили бесплатным школьным питанием 34,5 тыс. детей - почти 60% учащихся, включая все посещающих начальные классы. Об этом в понедельник сообщила ТАСС министр образования региона Наталья Мурашова.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. Обеспечение школьников бесплатным питанием проходит в стране в рамках национального проекта "Демография".

"Когда я слушала послание президента, у меня впервые за многие годы возникла мысль, что две трети послания не просто социальные, а большая часть затрагивает именно образование, это мое субъективное мнение. <...> Президент поставил задачу обеспечить бесплатным горячим школьным питанием учащихся начальных классов. Такая задача ставится перед всей Российской Федерацией, а я могу сказать, что с 2015 года начальные классы Сахалинской области уже питаются бесплатно. Более того, у нас многие категории школьников с 5 по 11 классы также питаются бесплатно, таких мер поддержки, которые сегодня идут для школьников в Сахалинской области, нет ни в одном другом субъекте страны. <...> Всего около 60% всех школьников [в Сахалинской области] сегодня питается бесплатно", - сообщила Мурашова и добавила, что питание оплачивается за счет регионального бюджета.

По информации главы министерства, несмотря на то, что указ президента регион выполнил заранее, у местных депутатов появилась мысль обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 5 по 11 классы. Однако, по словам Мурашовой, эти идеи пока остаются только на уровне предложений, так как реализовать их непросто.

"Да, мы гордимся, что сначала Сахалинская область обеспечила всех школьников начальных классов бесплатным питанием, а затем только президент дал указ сделать также всем регионам страны. Немногие субъекты могут похвастаться таким. Более того, в то время как по всей стране будут пытаться обеспечить младшеклассников обедами, у нас уже с 5 по 11 классы питаются бесплатно дети из малообеспеченных семей, из семей с одним родителем, который воспитывает двух и более детей. Также с 5 по 11 классы питаются бесплатно дети коренных малочисленных народов Севера, а с 1 января этого года - дети из всех многодетных семей, независимо от дохода родителей. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое питание, а если они обучаются на дому, то родителям выплачиваются компенсации", - прокомментировал ТАСС представитель гимназии №1 имени А. С. Пушкина в Южно-Сахалинске.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%. Общий бюджет нацпроекта по стране на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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