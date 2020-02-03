Производство одежды в Ингушетии выросло почти в пять раз в 2019 году

МАГАС, 3 февраля. /ТАСС/. Объем производства одежды в Ингушетии увеличился в 2019 году почти в пять раз. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Производство одежды. Индекс производства одежды в декабре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 481%, в январе-декабре 2019 года - 487,6%", - сообщается на сайте.

В Ингушетии нет крупных предприятий по пошиву одежды. Высоких показателей республике удается достичь благодаря частным производителям и ателье.

В целом индекс промышленного производства республики в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 15,3%. Помимо производства одежды, за год увеличилось производство пищевых продуктов (на 60,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 95,1%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (на 49,6%), а также немного выросли показатели в добыче полезных ископаемых (на 2,1%).

При этом отмечается снижение за год производства резиновых и пластмассовых изделий, металлургического производства и производства мебели.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Ингушетии вырос на 7,7% по сравнению с 2017 годом. По данным ведомства, это связано с ростом объема добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.