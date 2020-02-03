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На Ставрополье планируют построить виноградохранилище мощностью 300 тонн в 2020 году

Предполагается, что его создадут на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств кооператива "Витис"

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Виноградохранилище мощностью 300 тонн планируют построить на Ставрополье в 2020 году. Об этом в понедельник сообщило управление по информполитике правительства края.

"В Ставропольском крае в 2020 году планируется построить виноградохранилище мощностью 300 тонн. Оно должно быть создано на базе крестьянско-фермерского хозяйства А. Ахмедханова, входящего в состав сельскохозяйственного кооператива "Витис", - говорится в сообщении. По данным управления, кооператив объединяет 11 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств по выращиванию и реализации винограда столовых сортов и саженцев винограда.

"Ожидается, что на предприятии будет применяться так называемая "чилийская пластинка", которая призвана повысить качество хранения плодов. В частности, эта технология с использованием элементов серы предназначена для минимизирования образования плесени и других грибковых заболеваний", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в управлении, в Ставропольском крае в последние годы восстановлен и успешно развивается крупный производственно-хозяйственный виноградовинодельческий комплекс с полным технологическим циклом производства: от выращивания саженцев винограда и до выпуска готовой продукции. В этой отрасли работает более 60 предприятий. Ежегодно они получают государственную поддержку на закладку виноградников и уход за ними. Господдержка выделяется в рамках краевой программы развития сельского хозяйства, в 2020 году ее объем превысит 60 млн рублей. Средства будут направлены на закладку виноградников на площади 122,9 га (в том числе на питомники на площади 3,5 га), уходные работы и установку шпалер.

Ожидается, что благодаря этим мерам урожай винограда на Ставрополье вырастет на 3 тыс. тонн.

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