Кастинг всадников для съемок в фильме об имаме Шамиле состоялся в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Кастинг всадников для участия в съемках фильма об имаме Шамиле состоялся в Кабардино-Балкарии (КБР), отбор прошли около 90 претендентов. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава администрации Баксана Хачим Мамхегов.

"Московские продюсеры и режиссеры снимают фильм об имаме Шамиле, насколько я понимаю, с участием дагестанских кинематографистов. В Тырныаузе (административный центр Эльбрусского района КБР - прим. ТАСС) накануне состоялся последний кастинг всадников. Почему здесь? Потому, что, как оказалось, больше всего лошадей на Кавказе - в Кабардино-Балкарии. Отобрали около 90 всадников со всей республики. Смотрели лошадей, всадников, записали данные, из них, наверное, не все будут допущены к съемкам, там есть свои критерии: это и манера держаться в седле, и обученность самой лошади", - сказал Мамхегов.

Съемки с участием всадников будут проходить в ущелье Адыр-Суу (район Приэльбрусья - прим. ТАСС) - там, где расположен альплагерь с 15 по 30 апреля. "Мы со стороны администрации города Баксана оказали содействие, на нашу информацию о проведении кастинга откликнулось много людей, я уверен, что еще много придут", - добавил он.

Имам Дагестана и Чечни Шамиль родился в 1797 году в селении Гимры ныне Унцукульского района Дагестана. С 1834 года по 1859 год был предводителем кавказских горцев, среди которых были представители Дагестана, Чечни и Карачаево-Черкесии.