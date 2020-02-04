На Ставрополье в марте начнет работу мастерская урбанистики для малых городов и сел

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мастерская урбанистики для малых городов и сел "Не столица" заработает на Ставрополье в марте. Благодаря мастерской в селах края планируется реализовать шесть молодежных проектов, сообщила ТАСС во вторник менеджер проекта Анастасия Победнова.

Ранее проект "Мастерская урбанистики малых городов и сел "Не столица" стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

"В марте начнется реализация проекта. Мы берем франшизу у красноярской организации, с которой работаем какое-то время. Они уже три года проводят сельскую мастерскую, работают с сельскими подростками, помогают им реализовывать культурные проекты, разные форматы от небольшого граффити до фестивалей и организации просмотров кино. Для деревень, в том числе и в нашем крае, это очень актуально", - сказала Победнова. По ее словам, на семинары пригласят жителей из Новоселицкого, Александровского, Благодарненского, Буденновского, Советского, Георгиевского районов края.

"Мы разработаем онлайн-курс для подготовки сначала тренеров, по итогам курса отберем несколько человек, которые будут участвовать непосредственно в реализации проекта. Затем будем отбирать сельских подростков и их сопровождающих из сел Ставропольского края. Будем с ними работать, сопровождать их на этапе реализации их проектов. В ноябре мы соберемся на финальную встречу, на которой подведем итог и посмотрим, что получилось из проектов тех ребят, которые были на семинаре и участвовали в проектах на местах", - отметила Победнова.

Она добавила, что у подростков должна быть мотивация для реализации проекта. "У каждого подростка должна быть мотивация в реализации этого проекта, потому что сделать свое село лучше - это хорошо, но, когда это соотносится с его личными интересами - музыкой, рисованием, - одно будет дополнять другое", - пояснила менеджер проекта.

Победнова рассказала, что практически все молодежные проекты реализуются в городах. "Много денег выделяется на молодежь, но сельская молодежь остается в стороне. Я понимаю, что городская молодежь избалована различными мероприятиями фестивального типа, а сельская молодежь просто сидит и не понимает, что вообще происходит во внешнем мире. Мы хотим эту ситуацию исправить", - сказала она.