В России впервые прооперировали ребенка с урологической патологией при помощи робота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Медики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова успешно прооперировали девятилетнего мальчика с урологической патологией при помощи робота da Vinci. Операция для пациента столь маленького возраста с такой болезнью стала первым подобным случаем в России, сообщается на сайте учреждения.

"В Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете маленькому пациенту был установлен окончательный диагноз "истинный дивертикул мочевого пузыря" - мешковидное выпячивание всех слоев стенки органа, которое сообщается с основной полостью. В Центре Алмазова мальчику из Петропавловска-Камчатского успешно выполнили редкую робот-ассистированную операцию. Это первый случай в России, когда пациент такого маленького возраста прооперирован с помощью роботической системы по поводу данной урологической патологии", - говорится в сообщении. В центре уточнили, что ребенку - девять лет.

По данным учреждения, заболевание пациента - не редкость, но дивертикул большого размера и с таким расположением встречается нечасто. Операцию проводили медики Центра Алмазова, консультантами были врачи из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. "В ходе операции применена комбинация современных эндоурологических технологий и роботической хирургии. Хирургическое вмешательство длилось около двух часов, в результате которого пациенту полностью удален дивертикул мочевого пузыря", - отметили в центре. Ребенок чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается.

Как пояснили в Центре Алмазова, использование робота da Vinci ("Да Винчи") позволяет провести операцию с минимальной кровопотерей и травмированием окружающих мягких тканей. Это уменьшает риск развития осложнения во время операции и значительно сокращает восстановительный период.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, основанный в 1980 году, входит в число крупнейших научно-лечебных учреждений России, оказывающих медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. На базе учреждений центра также проводятся фундаментальные и прикладные исследования в различных областях, и осуществляется подготовка научных и медицинских кадров. Его штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников, обучение на его площадке проходят свыше 2 тыс. специалистов.