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Эксперты: целевой набор поможет регионам СКФО решить проблему дефицита врачей и педагогов

В регионах Северного Кавказа рассчитывают, что увеличение квот позволит привлечь выпускников школ в профессию, а затем трудоустроить их в первичном звене здравоохранения

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Увеличение объема целевого набора в вузы поможет решить проблему нехватки медицинских работников и педагогов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, которая особенно актуальна в селах и малых городах, считают опрошенные ТАСС представители власти и вузов регионов округа.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов; субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

Кадры для здравоохранения

Одной из острых проблем на рынке труда практически всех регионов Северо-Кавказского федерального округа является нехватка медицинских кадров. По мнению экспертов и представителей власти, для сельских поселений этот вопрос особенно актуален. В регионах Северного Кавказа рассчитывают, что увеличение квот позволит привлечь выпускников школ в профессию, а затем трудоустроить их в первичном звене здравоохранения.

Так, например, в Чечне основной кадровой проблемой является нехватка педиатров, этот вопрос власти региона надеются решить благодаря целевому набору в вузы, об этом ТАСС сказал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. По его словам, в республике проблема нехватки медицинских сотрудников стоит "немного острее, потому что мы потеряли какое-то поколение врачей в связи с военными кампаниями, и мы заново как бы набираем". "Благодаря позициям, которые были озвучены в ходе послания президента Федеральному собранию, очень надеемся, что эти вопросы будут решены", - сказал Сулейманов.

Кроме того, по его словам, среди узких специальностей есть дефицит в неонатологах, реаниматологах, анестезиологах. Он отметил, что привлечению кадров в сельскую местность способствует программа "Земский доктор". Программа эффективно работает, поэтому власти региона думают о ее расширении, добавил министр."

По мнению главного врача Республиканской клинической больницы №2 Ибрагима Магомедова, в последние годы уменьшались государственные задания на подготовку специалистов по бюджетной форме обучения, увеличился прием на коммерческой основе, по которой порог поступления в вуз значительно ниже. "Человеку, который окончил вуз на бюджетной форме обучения, к нему могут и должны быть определенные требования и предложения по распределению на работу. Считаю, что увеличение целевого набора в вузы - очень продуманное и правильное решение, которое поможет решению кадрового вопроса в селах и малых городах", - сказал он.

Учителя для строящихся школ

В регионах не хватает также педагогов и представителей технических специальностей, считают опрошенные ТАСС в регионах СКФО представители региональной власти и вузов. В округе строятся детски сады и школы, рабочие места есть, утверждают эксперты, однако, многие молодые специалисты не возвращаются работать в сельскую местность.

Как рассказали ТАСС в министерстве образования Ставропольского края, одной из проблем на рынке труда является отсутствие молодых специалистов. "Потребность в кадрах существует всегда, в крае несколько лет подряд увеличивается бюджетная квота на подготовку педагогов, но одна из проблем - не все они возвращаются в села. Еще одна проблема - "старение" кадров, хоть по краю число молодых специалистов выше, чем в среднем по России - 6%, тогда как среднероссийский показатель около 5%. Расширение целевого набора необходимо, конечно, и в части педагогических кадров - строится большое количество школ, детских садов, а всем этим учреждениям необходимы кадры", - сообщили ТАСС в министерстве.

По словам министра образования и науки Карачаево-Черкессии Инны Кравченко, в республике не хватает учителей начальной школы, музыки, физкультуры, иностранных языков, физики, биологии. "Все зависит от месторасположения, в городе открытых вакансий практически нет, есть школы в отдаленных сельских поселениях, до которых очень сложно добираться, там вакансий больше", - пояснила собеседница агентства.

В Ингушетии при формировании заявки на целевое обучение основной акцент делается на технические специальности, в том числе информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, биотехенические системы и технологии, информатика и вычислительная техника, инфокоммуникационная безопасность телекоммуникационных систем, а также строительство, архитектура, нефтегазовое дело, об этом рассказал ТАСС начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Ингушетии Закре Хашиев. По мнению депутата Народного собрания Ингушетии, зампредседателя комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями Жансурат Аушевой, в республике также не хватает профессиональных журналистов и археологов.

В системе образования Северной Осетии существует риск столкнуться с дефицитом педагогических кадров через несколько лет, так как значительное число педагогов предпенсионного или пенсионного возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона. Там же подчеркнули, что в основном не хватает учителей математики, физики и английского языка. Для решения проблемы реализуется проект "Подготовка кадров для системы образования", в рамках которого организована системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования, сообщили в министерстве.

Готовность вузов

В свою очередь представители вузов округа отмечают, что к увеличению цифр целевого приема по медицинским и другим специальностям высшие учебные заведения полностью готовы. Так, проректор Ингушского государственного университета (ИнгГУ) Зяудин Батыгов рассказал ТАСС, что у вуза есть ресурсы для того, чтобы поднять и так высокий процент целевого набора именно на медицинский факультет, где сейчас эта цифра составляет 60-70%. "Мы полностью готовы к увеличению числа студентов по целевому набору, для этого у нас есть все возможности и ресурсы. А на ординатуру у нас никогда не было целевого набора, нам не давали на это квоту, но и здесь, мы конечно готовы открыть набор, если нам дадут такую возможность", - сказал проректор ИнгГУ, добавив, что желающих учиться на медицинском факультете много.

В Кабардино-Балкарском государственном университете число бюджетных мест в магистратуре в 2020 году сократилось до 265 по сравнению с 543 в 2019 году, сообщил ТАСС проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию вуза Артур Кажаров. "Самостоятельно увеличивать число бюджетных мест мы не в праве, но для их увеличения вся необходимая материально-техническая база и научно-педагогические кадры есть. Что же касается потребности вуза в увеличении числа бюджетных мест, то в приоритете для КБГУ магистратура и аспирантура", - отметил он. Кажаров заверил, что в случае, если количество бюджетных мест будет увеличено, вуз готов "обеспечить на высоком уровне реализацию образовательных программ".

Ставропольский педагогический институт и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт уже предусмотрели необходимые квоты на бюджетные места на педагогические специальности, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора Ставропольского края. Как отмечается, руководитель региона Владимир Владимиров поручил министерству образования края активизировать работу для направления в вузы абитуриентов по программам целевого набора.

Власти Карачаево-Черкесии готовы обеспечить увеличение целевого приема до обозначенных президентом цифр. "Увеличение целевого приема - это, как правило, полномочия федеральных вузов, как только федеральные вузы увеличивают количество целевых мест, желающие попасть на эти места находятся, с этим у нас проблем нет, обеспечим без проблем", - сказала ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

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