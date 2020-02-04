В Пятигорске создадут мемориальный комплекс ко Дню Победы

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Аллея победителей" с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны откроют в Пятигорске ко Дню Победы, сообщили во вторник ТАСС организаторы проекта.

"В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Пятигорске планируется открытие мемориального комплекса с фотографиями ветеранов и информационной панелью для просмотра военной хроники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс будет установлен в Комсомольском парке. "Мемориальное панно будет размером 8,5 м на 2,5 м, кроме того, рядом будет расположен большой телевизор, на котором покажут военную хронику и фото тех людей, которые изображены на панно", - добавили организаторы.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время идет сбор историй о ветеранах, их фотографий, которые впоследствии будут размещены на этом комплексе.