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75-летие Победы

В Пятигорске создадут мемориальный комплекс ко Дню Победы

Его установят в Комсомольском парке

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Аллея победителей" с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны откроют в Пятигорске ко Дню Победы, сообщили во вторник ТАСС организаторы проекта.

"В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Пятигорске планируется открытие мемориального комплекса с фотографиями ветеранов и информационной панелью для просмотра военной хроники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс будет установлен в Комсомольском парке. "Мемориальное панно будет размером 8,5 м на 2,5 м, кроме того, рядом будет расположен большой телевизор, на котором покажут военную хронику и фото тех людей, которые изображены на панно", - добавили организаторы.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время идет сбор историй о ветеранах, их фотографий, которые впоследствии будут размещены на этом комплексе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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