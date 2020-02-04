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В Железноводске в 2020 году начнут строить санаторий за 2 млрд рублей

Он будет рассчитан на 350 мест

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Новый санаторий появится в Железноводске, его строительством займется бизнесмен Евгений Мухин, работы начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"Предприниматель Евгений Мухин вдохновился созданием на ставропольском курорте новой здравницы, которая будет отвечать самым современным медицинским требованиям, а также выполнена в эко-стиле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это позволит создать более 150 рабочих мест, предварительная сумма инвестиционных вливаний - почти 2 млрд рублей.

"Санаторий будет рассчитан на 350 мест. Его строительство планируется начать в этом году", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что Мухин владеет несколькими торговыми центрами и развивает ресторанный бизнес.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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