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Гидроагрегат на ГЭС в Кабардино-Балкарии остановили на плановый ремонт

Предполагается, что работы завершат за 45 календарных дней

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Гидроагрегат № 1 на Аушигерской ГЭС (Кабардино-Балкария, филиал "Русгидро") выведен на плановый капитальный ремонт, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе местного филиала "Русгидро".

"В Кабардино-Балкарском филиале "Русгидро" в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 1 Аушигерской ГЭС. Работы проводятся в соответствии с производственной программой компании и годовым графиком ремонтов филиала на 2020 год", - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить за 45 календарных дней. "Специалисты производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" (входит в группу "Русгидро") в городе Баксан проведут работы по восстановлению проточной части агрегата, лопаток направляющего аппарата, облицовки крышки турбины и отрегулируют турбинные и генераторные подшипники", - уточнили в компании.

В ближайшее время на станцию будут доставлены восстановленные в межремонтный период рабочее колесо и неподвижные лабиринтные уплотнения. Будет также выполнен ремонт электрической и механической части генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегата, воздухоохладителей генератора, системы технического водоснабжения и пожаротушения.

Всего на ремонтную программу филиала в 2020 году будет направлено 88,5 млн рублей. "В перечне приоритетных работ, планируемых завершить до начала весенне-летнего паводка 2020 года, также капитальный ремонт гидроагрегатов № 3 Баксанской ГЭС, № 1 Зарагижской ГЭС и № 2 Кашхатау ГЭС", - добавили в компании.

Отмечается, что проводимые в зимний меженный период мероприятия позволят повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбин, гидрогенераторов и вспомогательного оборудования. В связи с большим абразивным износом проточной части плановые капитальные ремонты гидроагрегатов станций филиала, по согласованию с заводом изготовителем, проводятся каждые три года.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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