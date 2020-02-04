Уроки старинного ингушского танца для преподавания в ДК разработают в Ингушетии

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Республиканский дом народного творчества (РДНТ) в Ингушетии разработает уроки старинного ингушского танца. Методическое пособие будет введено во все муниципальные дома культуры для обучения по нему молодежи, рассказал ТАСС замминистра культуры региона Рустам Таркоев.

"РДНТ должен проработать со специалистами, это хореографы и руководители ансамблей, расписать ингушский танец таким образом, чтобы было понятно, что значит то или иное движение, какую смысловую нагрузку оно несет, и подготовить теоретическое пособие по ингушскому танцу. Как только этот каталог или, даже можно сказать, уроки по танцу будут созданы, мы введем их во все дома культуры, чтобы они могли по ним работать и обучать детей и молодежь для возрождения традиционных танцевальных элементов в национальном танце", - сказал Таркоев.

По его словам, еще около 50 лет назад молодые парни и девушки могли вести диалог посредством танца, каждое движение, шаг, поворот имели свое значение. Такое же пособие будет создано и по традиционной народной музыке.

"Мы поставили задачу перед РДНТ сформировать и создать каталог нематериального и культурного наследия Ингушетии, это все наши сказки, песни, танцы <...> Мы хотим собрать и проработать всю эту информацию, внести в реестр нематериального культурного наследия. Если <...> все это будет зафиксировано, то мы сможем потом претендовать на включение в реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - добавил собеседник агентства.

С 2008 году ЮНЕСКО признало нематериальным наследием, нуждающимся в защите, 470 традиций, речевых выражений, мероприятий и иных проявлений из 117 стран. В списке значатся два элемента культуры из России. Это устное творчество семейских (старообрядцев, высланных правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII веке при разделе Речи Посполитой), и сказания Олонхо - древнейшее эпическое искусство якутов.

Солнце и Луна

В традиционном ингушском национальном танце мужчина начинал танец, уважительным жестом приглашая девушку в круг, но завершить танец имела право только женщина. Партнеры в танце не опускали руки ниже плеч. Шаг и движения рук девушки были плавными, таким образом создавалось впечатление, что она плывет по поверхности земли. Мужчины же танцуют более темпераментно, показывая свою ловкость, но в то же время партнер не имеет права касаться даже края одежды партнерши, его движения не должны быть резкими и вызывающими.

Как уточнили ТАСС в Министерстве культуры региона, парный танец по смыслу означал погоню солнца за луной, или погоню орла за голубкой. Он состоял из свода правил и этикета, по которому мужчина не мог танцевать без головного убора, замужним женщинам танцевать запрещалось вообще, поскольку это считалось позором для ее семьи и мужа, также в танце не участвовали старики - выказывать старческую немощь в движениях считалось унизительным. Если ловзар (танцы - прим. ТАСС) устраивали во время свадьбы, то невеста также не имела права танцевать в день своей свадьбы.