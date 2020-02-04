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Предпенсионеры впервые участвуют в чемпионате WorldSkills Russia в Ингушетии

Соревнования пройдут по 16 компетенциям

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia стартовал в Ингушетии. В 2020 году в нем впервые принимают участие наряду со 170 молодыми людьми пятеро участников предпенсионного возраста, рассказала во вторник ТАСС методист регионального координационного центра чемпионата Марина Евлоева.

"Сегодня у нас на семи площадках стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia, в нем принимают участие около 170 студентов. И в первые в этом году у нас внедрена новая возрастная линейка "Навыки мудрых", по ней принимают участие пять человек старше 50 лет, они пройдут отбор по компетенции "Электромонтаж". У них, конечно, есть преимущество, это опыт, но и молодежь у нас очень развитая и способная, умеющая нестандартно мыслить и по-новому подходить к решению тех или иных задач", - сказала Евлоева.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, соревнования пройдут по 16 компетенциям. "Оценивать работу конкурсантов будут более 160 экспертов. Состязания проводятся на базе колледжей по профессиям: технология моды, электромонтаж, сварочные технологии, туризм, спасательные работы, правоохранительная деятельность (полицейский), веб-разработка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание в младших классах, ветеринария. Завершится региональный этап 7 февраля", - говорится в сообщении.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.

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РоссияИнгушетияСКФО
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