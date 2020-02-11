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Гидрогеолог, а в душе поэт. Как ученый 60 лет в одиночку обустраивает в Томске родники

Александр Назаров
© Вадим Белозерцев/ТАСС
Александр Назаров — ученый Томского политехнического университета (ТПУ), автор множества научных работ, участник начальной стадии разработки Советского нефтяного месторождения в 1966 году. Однако обычному томичу ученый больше известен как человек, который уже 60 лет изучает и обустраивает родники в городе. Мы узнали, почему нефтяник в одиночку заботится о маленьких, но важных и очень нужных людям источниках воды

Несмотря на возраст — а Александру Дмитриевичу исполнился 81 год — и 25-градусные морозы, ученый почти каждый день проводит на улице — ухаживает за родниками, наблюдает за их состоянием. Назаров говорит, что заниматься этим начал еще в 1960 году, когда знакомился с неизвестным ему на тот момент Томском.

Всю жизнь с водой

"Я сам из Татарского района Новосибирской области, из села Красноярка, и с детства с водой — все окрестности облазил, каждый родник, каждую речушку знал. В 1957 году я ушел в армию, дослужился до сержанта и хотел поступать в Новосибирск на геолога, но тогда меня мой командир не пустил — в то время отпросились поступать 15 человек. А вот начальник штаба мне сказал, что отпустить поступать меня не может, но может отправить на лечение в Томский военный госпиталь. "Ты там посмотри, если сможешь поступить, попробуй." Так я и оказался в Томске", — вспоминает Назаров.

Описание
© Вадим Белозерцев/ТАСС

Он подал документы в Томский политехнический институт (сейчас — Томский политехнический университет — прим. ТАСС) и поступил на специальность "Гидрогеология и инженерная геология".

"Ну и знакомясь с городом — изучая улицы, изучая деревянное зодчество, я и нашел первые родники в Лагерном саду", — рассказал Назаров.

Тогда, говорит Назаров, родники были заброшены и запущены, а ведь когда-то город брал из них воду. Увидев это, Александр решил прилагать все усилия, чтобы расчищать и обустраивать их — чистая питьевая вода просто текла по улицам и никак не отслеживалась. Тогда он не думал, что будет заниматься этим всю жизнь.

История тысячи родников

С тех пор, несмотря на постоянные разъезды по Сибири — то для работы инженером, то для геологоразведки нефти, то для изучения уникальных памятников природы, таких как Васюганское болото, — Александр возвращался к родникам Томска.

Вместе со своими студентами ученый изучал свойства родников, убирал мусор, выводил родники наружу, делал к ним лотки. Изучая родники в Томске, гидрогеологи под руководством Назарова защищали дипломы — у источников находили необычные свойства.

Например, в самом центре Томска есть родник Воскресенский с очень высоким содержанием извести, что раньше встречалось в регионе только на Таловских чашах, которые благодаря этим свойствам стали памятником природы регионального значения.

"В 2003 году мы обустроили родник в переулке Николая Островского — поставили там с благотворителем маленькую часовенку. В 2004 году по заказу мэрии Томска составили полный список источников — карту — в черте города к его 400-летию — у нас 1014 родников", — рассказывает гидрогеолог.

Воскресенский ключ Личный архив Александра Назарова
Описание
Воскресенский ключ
© Личный архив Александра Назарова

Как отмечает Назаров, каждому из этой тысячи он дал название: рядом с корпусами Томского госуниверситета, где расположены философский и юридический факультеты, появились Философ и Юрист, в исторической части города — родник имени инженера Николая Ренкуля, строителя первого томского водозабора подземных вод для централизованного водоснабжения Университетского городка, использовавшего воду из родников для обеспечения жителей чистой питьевой водой, и Белая речка — в память о пересохшей одноименной реке Томска.

Чтобы люди не бежали из города

С 2013 года Назаров начал самостоятельно обустраивать родники — строить зоны отдыха. Где-то ставил скамейки и выводил воду по лотку-желобу, чтобы люди слышали успокаивающее журчание воды, где-то создавал беседки, мосты, подвесные водопады и даже пруды. Сейчас у него в работе более 100 таких родников.

"За все время я потратил порядка 4 миллионов рублей, половина из которых — мои личные средства. В остальном — прошлым летом, например, — хорошо помогали экскурсоводы, которые водят экскурсии по центру Томска, другие неравнодушные жители. Кто-то помогал материалами, кто-то поставил красивые солидные скамейки", — рассказывает Назаров.

Времени благоустройство тоже занимает немало — работы на Воскресенском источнике, где нужно было бетонировать стенки, закрывать источник от "любителей плюнуть" деревянным каркасом, обустраивать спуск к реке и устанавливать информационные таблички, заняли почти все лето. На вопрос, зачем ему все это, отвечает философски — чтобы люди не бежали из города.

"Зачем нам нужны парки? Скверы? Людям в городе тошно от бетона и пыли, они поэтому и бегут летом на дачи. А благоустройство такое нужно, чтобы люди не бежали из города, это же экология. Ну и когда чисто, вода журчит — мысли другие приходят в голову, поэзия идет", — рассказал Назаров.

Доски — в колеса

Помогать желающих было немного. Во время студенческих практик, конечно, в работе участвовали студенты, но после защиты они уезжали. Помогали друзья и знакомые, но надолго тоже никого не хватало.

Главной поддержкой стала жена — 16 лет она почти в одиночку растила двух дочерей и мирилась с увлечением супруга.

"Сейчас ее нет в моей жизни, но без нее я бы не справился. Сейчас мужчины говорят, что жена мешает, но без ее поддержки я бы не смог ничего реализовать", — грустно улыбаясь, говорит Назаров.

Политехнический пруд в Сибирском ботаническом саду, восстановленный со студентами Личный архив Александра Назарова
Описание
Политехнический пруд в Сибирском ботаническом саду, восстановленный со студентами
© Личный архив Александра Назарова

Иногда оказывалось, что работы предстоит вести в историческом центре Томска. Это запрещено законом, поэтому приходилось перемещаться на другие родники. 

"Помню, в 2004 году нас отсюда выгнали (речь о родниках на берегу реки Ушайки под Каменным мостом Томска — самый центр города), здесь же все сровняли с землей, засыпали все камнем. На источнике лежало полторы тонны камня", — вспоминает Назаров.

Но самым страшным препятствием, с которым пришлось столкнуться, было не это, а вандалы, ломающие желоба и скамейки или ворующие материал.

"Был случай, купили мы четыре канализационные трубы, чтобы желоб сделать. Вечером чувствую — неспокойно, приехал, а там уже три трубы, оставленные на ночь, в машину загрузили и четвертую несли. Я закричал, они ту трубу бросили, а машина — по газам и все", — возмущается Александр Дмитриевич.

С прицелом на будущее

Сейчас гидрогеолог вполне мог бы насладиться покоем: рыбаки и отдыхающие томичи привыкли к его работе и не мешают ему, а даже напротив — охраняют его работы, отгоняя вандалов и не слишком чистоплотных отдыхающих.

Таким благородством они прониклись именно благодаря родникам, уверен Назаров. Люди не хотят жить среди мусора, они тянутся к чистому и красивому. Поэтому останавливаться он не собирается, а наоборот — стремится сделать свой проект крупнее.

Описание
© Вадим Белозерцев/ТАСС

В 2019 году он воссоздал рекреационную зону "Эльдорадо" на набережной реки Ушайки, где благоустроил сразу три родника, а в 2020-м будет создавать подобные зоны на других участках. За здоровье он тоже не переживает — в своем серьезном возрасте чувствует себя бодро и за два часа разговора на берегу реки в 15-градусный мороз даже не застегнул куртку.

Вадим Белозерцев

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