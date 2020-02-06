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Программу социально-экономического развития Арктики внесут в правительство до 20 апреля

В ней будут содержаться вопросы строительства социальных объектов, детских садов, школ, развития связи и телекоммуникаций, создания условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ до 2025 года внесут в правительство на рассмотрение до 20 апреля, сообщил представитель от парламента Якутии в Совете Федерации Александр Акимов на пресс-конференции в четверг.

"Сегодня разрабатывается программа социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года, до 20 апреля уже будет внесена на рассмотрение в правительство", - добавил Акимов.

Как отметил сенатор, программа будет содержать вопросы строительства социальных объектов, детских садов, школ, развития связи и телекоммуникаций, создания условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера - оленеводства, рыболовства, охоты.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

Цель госпрограммы - повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Госпрограмма включает три подпрограммы: "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации".

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