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Центры "Точка роста" планируют открыть почти в половине школ Ставрополья

Предполагается, что в них будут заниматься более 52 тыс. обучающихся
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены создать 289 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках нацпроекта к 2024 году, сообщил на совещании в четверг министр образования края Евгений Козюра. Центры появятся почти в половине общеобразовательных школ края.

"К 2024 году на территории края планируется создание 289 центров, в которых будут заниматься более 52 тыс. обучающихся <…> В 2019 году было открыто 70 центров "Точка роста", - сказал он.

В Ставропольском крае в настоящий момент работают 626 общеобразовательных учреждений. "В 2020 году запланировано создание 42 центров "Точка роста" в 25 муниципальных образованиях. Перечень школ утвержден, сформированы инфраструктурные листы, конкурсные процедуры планируем провести не позднее 1 апреля, поставку оборудования завершить необходимо в августе и 1 сентября все "Точки роста" должны начать работу", - пояснил Козюра.

Создание центров в селах и небольших городах проходит в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В "Точках роста" внедряют образовательные программы с обновленным содержанием по предметам "Технология", "Информатика" и ОБЖ. Также в рамках дополнительного образования дети учатся IT-технологиям, медиатворчеству, игре в шахматы. В Ставропольском крае в открытых "Точках роста" занятия для школьников организуют не только в учебные дни, но и во время каникул.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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