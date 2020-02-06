Тестирование в рамках проекта "Билет в будущее" прошли 21 тыс. школьников Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Участниками тестирования всероссийского проекта "Билет в будущее" стали 21 тыс. школьников Ставропольского края, сообщил на совещании в четверг министр образования края Евгений Козюра.

Проект "Билет в будущее" для школьников направлен на профессиональную ориентацию детей и подростков. При тестировании учащихся используется, в том числе, опыт экспертов WorldSkills. Тест позволяет определить навыки ребенка, определить профессиональные интересы и компетенции.

"В 2019 году проект "Билет в будущее" был запущен в 66 регионах Российской Федерации <…> В рамках проекта 32 тыс. учащихся [Ставропольского края] прошли регистрацию на официальном портале проекта, успешно все три этапа проекта прошли 21 тыс. школьников, из них 10 тыс. посетили практические мероприятия", - сказал Козюра.

В 2020 году регион также претендует на участие в проекте. "Более 10,5 тыс. школьников в результате получили учебный план по индивидуальной траектории, выбрав профессиональную компетенцию. В текущем году также планируем принять участие в конкурсном отборе по проекту "Билет в будущее", будем ждать результаты конкурса", - пояснил министр.

Программа "Билет в будущее" инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для учащихся 6-11-х классов. Основными ее направлениями являются такие компетенции, как "Информационные технологии", "Туризм", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здоровье", "Городская среда" и т. д.