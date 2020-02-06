Первая выставка фамильных книг ингушских тейпов открылась в Ингушетии

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Первая выставка малоизвестных фамильных книг об истории и преданиях ингушских тейпов "Древо ингушского народа. История моей фамилии в истории Ингушетии" открылась в Научной библиотеке Ингушского государственного университета. Выставка состоит из архивных данных, трудов энтузиастов и краеведов, рассказал ТАСС директор библиотеки Адам Мальсагов.

"Это первая выставка подобного рода в нашем регионе, потому что все эти издания мы выискивали и собирали, поскольку, как правило, такие книги о тейпе, фамилии, расходятся небольшими тиражами между родственниками, очень редко они оказываются в продаже или в каком-то свободном доступе. Представленные экспонаты - разного качества, но все они несут информацию, это и семейные предания, история о родоначальниках, история происхождения того или иного тейпа, фамилиях, из которых он состоит, фотографии, очерки об известных выходцах того или иного рода и т.д.", - сказал Мальсагов.

По его словам, сотрудники библиотеки на протяжении пяти лет вели работу по сбору подобных изданий. Кроме фамильных книг в выставку включены архивные данные первой всероссийской переписи населения.

"Один из самых популярных экспонатов - четыре тома "Посемейных списков населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года", в которых содержится такая информация о предках, как даты рождения, имена домочадцев, их имущество, вплоть до количества домашних животных. Также у нас есть труды энтузиастов-краеведов, с документальными архивами, исследованиями путешественников со всего мира, которые в разные времена посещали Ингушетию. Это ценный материал для ингушской истории, для потомков", - отметил собеседник агентства.

Мальсагов добавил, что выставка носит не только просветительский характер. "Одна из целей, которую мы преследовали при организации выставки, - возможно, есть подобные исследования или труды, которые находятся в семьях, и их авторы, владельцы, узнав о нашей работе, решат поделиться с нами и пополнить наш фонд. Во-первых, их труд будет сохранен в библиотеке, во-вторых, это полезно для общества", - сказал директор библиотеки.

Мальсагов отметил, что выставка продлится до 23 февраля, но, если она будет популярна, библиотека сделает ее постоянной.