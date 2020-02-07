Губернатор Приморья предлагает позволить муниципалитетам управлять благоустройством

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагает перераспределить полномочия между краевыми и местными властями, чтобы позволить муниципалитетам самостоятельно управлять благоустройством и решать социальные задачи. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава региона.

"Я бы больше полномочий передал сейчас муниципалитетам, территориальным управлениям, поставил бы во главе толковых энергичных людей. Разнес бы часть полномочий по благоустройству, озеленению, по решению каких-то социальных задач - тех, по которым население будет высказываться, по работе с управляющими компаниями. В том числе где-то по рекламам", - сообщил губернатор, отметив, что сам бы в этом случае переключился на стратегические задачи развития региона.

Комментируя взаимодействие с краевым центром, губернатор отметил, что сейчас команда администрации Владивостока переживает сложный период. Она вынуждена решать проблемы, которые появились ранее во многом из-за отсутствия контроля. Кожемяко считает, что Владивосток нуждается в обновлении команды, привлечении в нее молодых инициативных людей, в том числе из других регионов, которые стали бы катализаторами новых современных веяний.

"Мы, руководство края, тоже понимаем, что город выполняет тяжелую функцию, но ее нужно выполнить. И в автобусах порядок навести, только все это нужно делать с учетом мнений людей. И по незаконным киоскам, и по парковкам, и по точечным застройкам, и по резидентам [ТОР и свободного порта]. Я им прививаю мысль, что если у них в головах останется уровень мышления 2000-х годов, то с этим уровнем они далеко не уедут. Они должны учиться, брать лучшие практики, обновлять команду", - сказал Олег Кожемяко.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время визита во Владивосток осенью 2019 года предложил властям перенять опыт Москвы в борьбе с неподобающей наружной рекламой и розничной торговлей во Владивостоке. Он раскритиковал облик города, заявив, что город с точки зрения наружной рекламы и торговых лотков и киосков "находится в 1990-х [годах]", и отметил нехватку парковок и пробки. Посетив город в январе, он отметил, что работа по улучшению дорожной сети началась, однако, заторы на дорогах пока остаются проблемой.