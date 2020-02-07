{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Приморья предлагает позволить муниципалитетам управлять благоустройством

Глава региона Олег Кожемяко также считает, что администрация Владивостока нуждается в обновлении команды, привлечении в нее молодых инициативных людей, в том числе из других регионов

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагает перераспределить полномочия между краевыми и местными властями, чтобы позволить муниципалитетам самостоятельно управлять благоустройством и решать социальные задачи. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава региона.

На эту тему
Олег Кожемяко: уничтожаем коррупцию в Приморье и восстанавливаем доверие к власти

"Я бы больше полномочий передал сейчас муниципалитетам, территориальным управлениям, поставил бы во главе толковых энергичных людей. Разнес бы часть полномочий по благоустройству, озеленению, по решению каких-то социальных задач - тех, по которым население будет высказываться, по работе с управляющими компаниями. В том числе где-то по рекламам", - сообщил губернатор, отметив, что сам бы в этом случае переключился на стратегические задачи развития региона.

Комментируя взаимодействие с краевым центром, губернатор отметил, что сейчас команда администрации Владивостока переживает сложный период. Она вынуждена решать проблемы, которые появились ранее во многом из-за отсутствия контроля. Кожемяко считает, что Владивосток нуждается в обновлении команды, привлечении в нее молодых инициативных людей, в том числе из других регионов, которые стали бы катализаторами новых современных веяний.

"Мы, руководство края, тоже понимаем, что город выполняет тяжелую функцию, но ее нужно выполнить. И в автобусах порядок навести, только все это нужно делать с учетом мнений людей. И по незаконным киоскам, и по парковкам, и по точечным застройкам, и по резидентам [ТОР и свободного порта]. Я им прививаю мысль, что если у них в головах останется уровень мышления 2000-х годов, то с этим уровнем они далеко не уедут. Они должны учиться, брать лучшие практики, обновлять команду", - сказал Олег Кожемяко.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время визита во Владивосток осенью 2019 года предложил властям перенять опыт Москвы в борьбе с неподобающей наружной рекламой и розничной торговлей во Владивостоке. Он раскритиковал облик города, заявив, что город с точки зрения наружной рекламы и торговых лотков и киосков "находится в 1990-х [годах]", и отметил нехватку парковок и пробки. Посетив город в январе, он отметил, что работа по улучшению дорожной сети началась, однако, заторы на дорогах пока остаются проблемой.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Южно-Сахалинске будут переселять жильцов обновляющихся микрорайонов поэтапно
К 2025 году в городе планируется построить более 1 млн кв. м жилья, первым обновят жилфонд микрорайонов №4, 7 и 8
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС