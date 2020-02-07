Волгоградский ученый получил грант за разработку экзоскелета для хирургов

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета (ВолГМУ) Александр Воробьев получил в пятницу сертификат на государственный грант в размере 500 тыс. рублей. Ученый, разработавший экзоскелет для эндохирургов, намерен вложить средства в запуск серийного производства своего изобретения.

Весной прошлого года эндохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей. Это изобретение позволяет долго удерживать руки в необходимом положении, снижает нагрузку на позвоночник, врачи намного меньше устают, внимание полностью сосредоточено на пациенте.

"Мы намерены потратить средства гранта на определение размерного ряда экзоскелета для хирургов. Для того, чтобы запустить его в серию, нужно задекларировать продукт, инновация - это в том числе и получение прибыли от научной деятельности. До конца года запустим механизм декларирования экзоскелета для дальнейшего его запуска в серию", - сообщил Воробьев ТАСС в ходе церемонии вручения сертификатов.

Он уточнил, что операции в экзоскелетах сейчас делают эндохирурги областной больницы № 1 и одной из крупнейших частных клиник Волгограда. Пока экзоскелет остается штучным товаром и изготавливается индивидуально для каждого врача.

В пятницу, накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, заместитель губернатора Александр Дорждеев вручил 15 научным коллективам Волгоградской области премии и гранты за их вклад в социально-экономическое развитие региона, общая сумма поддержки - 6 млн рублей. Среди награжденных - ученые местных вузов, молодые изобретатели и предприниматели. По словам Дорждеева, совокупный объем финансирования исследовательской деятельности в 2019 году составил 150 млн рублей, 40 млн рублей направлены на поддержку фундаментальных исследований.