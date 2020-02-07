Производитель пряностей расширит ассортимент на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Производитель пряностей "Моя мечта" планирует расширить ассортимент продукции в Ставропольском крае. Реализацию проекта утвердил краевой координационный совет по развитию инвестиционной деятельности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Инвестиционным проектом общей стоимостью в 300 млн рублей и окупаемостью в 40 месяцев предполагается выращивание таких трав как тимьян, ромашка лекарственная, лаванда, мелисса, душица, шалфей, шандра обыкновенная, примула, тысячелистник, эхинацея, топинамбур", - говорится в сообщении.

Компания "Моя мечта" в промышленных масштабах производит лекарственные и пряные растения в Новоселицком районе края, в хозяйстве выращивают кориандр, укроп, сафлор, расторопшу, фенхель, пажитник, тмин, анис. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, для расширения производства компании на льготных условиях будет предоставлен участок в Благодарненском городском округе.

На совете утвердили реализацию еще одного проекта в отрасли сельского хозяйства. Инвестор намерен заложить суперинтенсивный яблоневый сад в Предгорном районе. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 409 млн рублей, создание сада позволит производить порядка 4,3 тыс. тонн яблок в год.