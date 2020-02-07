На Ставрополье впервые начнут выращивать голубику в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Голубику впервые начнут выращивать на Ставрополье на средства гранта, полученного в рамках конкурсного отбора "Агростартап", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства края.

"Индивидуальный предприниматель Кочубеевского муниципального района глава Александр Фролов получил грант "Агростартап" по направлению деятельности - плодоводство (ягодные культуры) в размере 2,9 млн рублей. В рамках проекта фермер планирует приобрести посадочный материал, построить помещение для первичной сортировки ягод, а также закупить необходимое оборудование", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным пресс-службы, в результате реализации проекта хозяйство сможет выращивать порядка 5,3 тыс. кг ягод голубики в год. В пресс-службе ТАСС уточнили, что выращивать голубику впервые начнут на Ставрополье уже в этом году.

"В прошлом году на Ставрополье впервые был проведен конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап" <...> Финансирование грантовой поддержки <...> в 2019 году в крае составило 80,6 млн рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Талалаева. По данным пресс-службы, в текущем году также запланировано распределить 57 млн рублей для 19 агростартаперов.

Из 27 фермерских хозяйств, получивших поддержку, 13 фермеров займутся овощеводством, пять - птицеводством, четыре - пчеловодством, два - разведением рыбы и три фермера будут заниматься выращиванием голубики, садоводством и виноградарством.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.