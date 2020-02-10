Крымские власти сообщили об увеличении притока в водохранилища за последние дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Приток в водохранилища Крыма, где на минувшей неделе обсуждали введение графика подачи воды в Симферополе из-за снижения запасов, увеличился за последние дни. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

В Крыму осенью не было сильных осадков, на востоке полуострова пересохли небольшие реки. Зима выдалась малоснежная. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль 5 февраля сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он призвал бережно расходовать воду. Власти города намеревались ввести с понедельника ограничения подачи воды для жилого сектора, но глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил, что ограничения подачи воды вводиться пока не будут, поскольку такой необходимости нет.

"За последние дни ситуация улучшилась, мы получили приток воды по трем водохранилищам Симферополя - 3 млн 311 тыс. кубометров, по Ялте - 2 млн 304 тыс., по Белогорску - 5 млн, по Алуште - 200 тыс. кубометров. Итоги 2019 года говорят о том, что решить следует основную проблему: снизить процент утечек воды путем проведения реконструкций, а также экономного пользования водными ресурсами ", - написал Рюмшин.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк также ранее сообщал, что власти региона проводят ежедневный мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения. "В Симферополе проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода. Привлечены специалисты из других регионов Крыма - Алушты, Белогорска, города Саки", - отметил Гоцанюк.