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Сноупарк откроют на курорте Архыз

Открытие запланировано на конец февраля 2020 года

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Сноупарк на высоте 2,5 тыс. метров откроется на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили во вторник журналистам в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

Общая протяженность всех маршрутов высокогорного сноупарка составит 1,5 км, открытие трасс запланировано на конец февраля 2020 года.

"Сейчас к открытию готовятся две новые трассы любительского уровня. Они строятся на северном склоне, на высоте 2,5 тыс. метров. Уникальны уже тем, что сноупарков с такими панорамными видами во всем мире - единицы", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Один из маршрутов парка был запущен в тестовом режиме в конце 2019 года. Фан-слоуп трасса включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков. В парке откроют также слалом-трассу с большим количеством поворотов и контруклонов, кроме того, появится линия с боксами, перилами, трамплинами и другими фигурами.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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