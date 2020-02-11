На Кавминводах около 800 человек покорят гору Бештау ко Дню защитника Отечества

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Традиционное восхождение на гору Бештау пройдет в Пятигорске Ставропольского края в преддверии Дня защитника Отечества. В походе, который пройдет 15 февраля, примут участие 800 человек, сообщила во вторник журналистам пресс-служба городской администрации.

"В честь Дня защитника Отечества и Года памяти и славы высочайшую вершину Кавминвод вновь покорят школьники, студенты, ветераны, юнармейцы, представители коллективов городских предприятий и общественных организаций. Поход запланирован на 15 февраля. Как ожидается, в этом году участие в нем примут около 800 человек, в том числе - гости из Армавира, Моздока и Михайловска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для участия в 39-м восхождении уже зарегистрировалось более 30 команд - это школы, студенческие отряды, общественные организации, трудовые коллективы предприятий Пятигорска. Участникам-школьникам нужно будет не просто пройти расстояние от старта до финиша, но и выполнить серию заданий: вязать узлы, брать азимуты и соревноваться в оказании доврачебной помощи условно пострадавшим.

Отмечается, что военно-спортивная игра состоит из девяти этапов. Кроме того, пройдет обширная конкурсная программа, посвященная Великой Победе. Этот конкурс проводится как накануне восхождения, заочно, так и очно - в день проведения мероприятия.

"У доброй городской традиции сразу несколько задач. Мы стремимся повысить популярность спортивного туризма как важной части подготовки к службе в армии, укрепить дух патриотизма и сплоченности среди молодежи. И, конечно, приобщить участников восхождения к здоровому образу жизни", - приводятся в сообщении слова организаторов восхождения. Пресс-служба сообщает, что за день до восхождения поисково-спасательная группа пройдет весь маршрут и проверит безопасность трассы.

Массив горы Бештау с конца XIX века был популярным объектом экскурсионного туризма. В 1981 году администрация Пятигорска поддержала предложение городского турклуба проводить в честь День Советской армии и Военно-морского флота массовые восхождения, уже в первый год на главной вершине Большой Тау побывали более 750 человек. Акция стала самым большим ежегодным зимним массовым восхождением в Европе. По оценкам организаторов, всего за эти годы в нем участвовали уже порядка 70 тысяч человек, ни один год эта традиция не прерывалась.