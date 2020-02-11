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Переход поликлиник Ставрополья на бережливые технологии завершится летом 2020 года

Стандарты позволят ускорить и упростить запись пациентов к врачам, уменьшить время нахождения в очереди

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Внедрение стандартов проекта "Бережливая поликлиника" в медучреждениях Ставропольского края завершится летом 2020 года. В настоящий момент комплекс полностью внедрен почти в половине поликлиник региона, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

"Их (стандарты "Бережливой поликлиники" - прим. ТАСС) используют все 97 амбулаторно-поликлинических учреждений на Ставрополье. В 41 из них этот комплекс мер внедрен полностью, окончательный переход остальных завершится летом этого года", - говорится в сообщении.

Бережливые технологии позволяют ускорить и упростить запись пациентов к врачам, уменьшить время нахождения в очереди. Также в поликлиниках внедряется система диспетчеризации скорой помощи - она оптимизирует прием и обработку поступающих вызовов.

В конце 2019 года Ставропольский край также начал внедрение в пилотном режиме проекта "Бережливое правительство". На первом этапе в программу вошли пять органов исполнительной власти: министерства дорожного хозяйства, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, природных ресурсов. Целью проекта является сокращение сроков работы с обращениями, уменьшение времени ожидания муниципальных и государственных услуг.

"Мы должны добиться сокращения сроков всех внутренних рабочих процессов. Чтобы то, на что раньше уходило полгода, занимало считанные часы. Главным результатом внедрения проекта должны стать простота и комфорт взаимодействия граждан с государственной системой", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По итогам реализации пилотного проекта в регионе будет принято решение о возможности внедрения технологий "Бережливого правительства" в органах власти всех уровней, в том числе и муниципальных.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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