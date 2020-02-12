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В Приамурье начнут использовать новые системы мониторинга для борьбы с лесными пожарами

По данным пресс-службы правительства региона, благодаря этому сократится время обнаружения возгораний
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© Игорь Агеенко/ТАСС, архив

ТАСС, 12 февраля. Диспетчеры Амурской авиабазы в 2020 году начнут использовать новые системы спутникового мониторинга и видеонаблюдения для обнаружения лесных пожаров. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2019 году в Приамурье произошло более 450 природных пожаров, к тушению которых активно привлекалась авиация. Общая площадь пожаров превысила 270 тыс. га.

"В пожароопасный период 2020 года за счет внедрения новых для Приамурья систем мониторинга сократится время обнаружения пожаров. В конце февраля диспетчеры Амурской авиабазы для выявления возгораний начнут использовать систему спутникового мониторинга "НИЦ-Планета", а с конца марта - видеонаблюдение "Лесохранитель", четыре видеокамеры которого будут установлены в Благовещенском и Свободненском районах", - говорится в сообщении.

Также, к пожароопасному сезону подготовлены три самолета Ан-2, два самолета ТВС-2Ам и два транспортных вертолета Ми-8Т, которые будут задействованы на авиамониторинге и тушении. Еще один вертолет и два самолета находятся на ремонте, после которого также будут использоваться для обнаружения и ликвидации природных пожаров. Для обслуживания воздушных судов создан запас в 195 тонн авиакеросина и 105 тонн авиабензина. В течение месяца с 19 февраля пройдут сборы, на которых работники парашютно-десантной пожарной службы сдадут зачеты и проведут тренировки по спускам с вертолета и десантированию с парашютом.

В октябре в 2019 года в Приамурье был введен особый противопожарных режим из-за большого количества лесных пожаров. К этому времени в регионе уже действовал режим ЧС, введенный для борьбы с последствиями мощного паводка.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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