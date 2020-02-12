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Пациентам в Архангельской области оплатят проезд к месту проведения гемодиализа

В новой мере соцподдержки в регионе нуждаются почти 500 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли закон о социальной поддержке граждан, страдающих почечной недостаточностью. Как сообщила журналистам министр труда, занятости и социального развития региона Елена Молчанова, они будут получать ежемесячную выплату на проезд к месту проведения гемодиализа и обратно.

"Сегодня принят областной закон, который устанавливает введение новой меры социальной поддержки для граждан, которые страдают почечной недостаточностью и нуждаются в процедуре гемодиализа. Эти граждане получают процедуру через день и три раза в неделю приезжают в города. Это будет ежемесячная выплата, размер которой будет дифференцирован в зависимости от места проживания и места получения медицинской помощи и количества процедур", - сказала Молчанова.

Она отметила, что на несовершеннолетних пациентов средства на оплату проезда будут получать и сопровождающие их родители. Новая мера социальной поддержки коснется 499 человек. Процедуру гемодиализа в регионе предоставляют восемь медицинских организаций в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске. Для некоторых пациентов расстояние от дома до больниц может составлять несколько сотен километров. По статистике, пациенты в среднем 156 раз в год приезжают в центры гемодиализа или вынуждены снимать жилье.

Выплата будет предоставляться по заявлению пациента, которое можно оформить как в органах соцзащиты населения, так и в медицинской организации по месту оказания специализированной медицинской помощи. Сейчас ведутся расчеты по размеру выплат для каждого пациента. "На сегодня речь идет о сумме 10 млн 800 тыс. рублей [на 2020 год]. Возможно, она вырастет", - сказал ТАСС председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту облсобрания Сергей Эммануилов.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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