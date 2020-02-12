В КБР в 2020 году установят освещение на 35 км региональных дорог в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 12 февраля. /ТАСС/. Наружное освещение почти на 35 км региональных дорог планируется установить в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это на 40% больше, чем в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в среду директор государственного учреждения КБР "Управление дорожного хозяйства" Рафаэль Акопян.

"В 2020 году в рамках нацпроекта запланировано устройство линий наружного электроосвещения в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, селениях Малка, Прималкинское, Лечинкай, Урух, Кишпек, а также в станице Александровская общей протяженностью 34,67 км", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что линии электроосвещения не только повысят качество жизни жителей, но и позволят повысить безопасность дорожного движения.

Акопян также отметил, что в прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году были выполнены работы по обустройству линий электроосвещения общей протяженностью 24,7 км в шести населенных пунктах республики.

Всего, по его словам, в республике 2940 км региональных дорог, включая пастбищные, грунтовые и гравийные.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.