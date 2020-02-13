В Ненецком АО ввели льготы для ветеранов труда на оплату услуг по вывозу мусора

ТАСС, 13 февраля. Депутаты Законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг приняли в двух чтениях поправки в региональный закон о мерах соцподдержки, по которым некоторые категории жителей округа получат льготы на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом ТАСС сообщил председатель Заксобрания НАО Александр Лутовинов.

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"Сегодня на сессии депутаты окружного собрания в двух чтениях проголосовали за поправку в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории НАО", согласно которой льготным категориям жителей региона будут компенсироваться расходы за услугу по вывозу и утилизации твердых коммунальных расходов", - сказал Лутовинов.

Оплата услуги в размере 50% от стоимости предусмотрена жителям региона, достигшим 50-летнего возраста для женщин и 55 лет для мужчин, имеющих звание "Ветеран труд НАО" или являющимся ветеранами военной службы. Также льгота установлена для приемных семей. "Именно этим категориям граждан сейчас установлена льгота, для них данным законом установлены меры социальной поддержки при оплате коммунальных услуг. А обращение с ТКО в перечень услуг не входило", - пояснили ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

Для возмещения затрат региональный бюджет выделит в 2020 году около 11,5 млн рублей.

С 1 января в НАО приступили к работе два региональных оператора по обращению с ТКО. В зоне ответственности "Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию" находятся Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, в ведении муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" - все остальные населенные пункты. Нормативы накопления ТКО в Нарьян-Маре, поселках Искателей и Амдерма составляют 2,66 куб. м на человека в год и 1,16 куб. м на каждого сельского жителя в остальных населенных пунктах. Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьян-Мара, поселков Искателей и Амдерма - 115,27 рубля в месяц на каждого человека, для сельских жителей в два раза меньше - 50,27 рубля на человека в месяц.