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Вице-премьер Ингушетии и 30 родителей выпускников республики сдали свой первый ЕГЭ

Участники акции выполнили 11 заданий по истории России

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Свой первый единый госэкзамен в рамках акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Ингушетии сдали вице-премьер региона Марьям Амриева, министр образования региона Эсет Бокова и 30 родителей выпускников. Участники акции проверили свои знания в области истории России, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минобрнауки.

"В этом году в акции приняли участие 30 родителей выпускников республиканских школ, вице-премьер региона Марьям Амриева и министр образования Эсет Бокова, все они сдавали единый госэкзамен впервые. Поскольку в этом году акция посвящена Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, экзамен участники акции сдавали по истории России, для этого им необходим было справиться с 11 заданиями", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, ЕГЭ для родителей проходил по сокращенной программе и длился только полчаса, однако остальные условия были аналогичны тем, с которыми ежегодно сталкиваются выпускники: проверка на металлодетекторе, сдача телефона, фиксация всех действий видеокамерой.

"Сегодня мы лично убедились, насколько подготовка и проведение ЕГЭ - кропотливая и ответственная работа, а для экзаменующихся этот процесс, естественно, сопряжен с волнением. Задания были сложными, но выполнимыми, главное, хорошо подготовиться, и всесторонняя поддержка родителей и учителей здесь крайне важна", - передает пресс-служба слова Амриевой.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится по инициативе Рособрнадзора четвертый год. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

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