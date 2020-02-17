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Первые автопарковки построят во Владивостоке в 2020 году

В городе также сделают выделенные полосы для беспрепятственного движения общественного транспорта по центру

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья построят первые государственные парковки во Владивостоке в 2020 году. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края в понедельник.

О необходимости строительства парковок в оживленных районах Владивостока заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в октябре 2019 года. По поручению вице-премьера Минвостокразвития направило в Приморье около 400 миллионов рублей на строительство автопарковок.

"Первые парковки на 500 машиномест появятся во Владивостоке к концу 2020 года. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам совещания с заместителем председателя Правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым", - говорится в сообщении регионального правительства.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что точная дата начала строительства пока неизвестна, в настоящее время ведутся проектировочные работы. Также пока неясно, будут ли парковки находится в ведении региональных властей, либо их передадут муниципалитету. "В этом году предусмотрено создание около 500 парковочных мест, 275 из них должны быть модульного типа, каркасные, быстровозводимые, чтобы красиво вписывались в инфраструктуру города. Должно начаться и строительство трех стационарных парковок - в районе железнодорожного вокзала, ВГУЭС и на улице Фокина", - приводят в пресс-службе слова губернатора Приморского края.

В этом году во Владивостоке также планируется сделать выделенные полосы для беспрепятственного движения общественного транспорта по центру от остановки Луговая до вокзала, по Океанскому проспекту, улице Алеутская. Создание многоярусных парковок и выделенных полос позволит к концу 2020 года разгрузить дороги Владивостока от машин, стоящих на обочинах.

Губернатор добавил, что на следующий год правительство края привлечет к созданию парковок бизнес, имеющий земельные участки, продумав систему субсидирования по отдельным проектам. Такой механизм позволит создать еще тысячу парковок в дальневосточной столице.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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