Синоптики обещают регионам Центральной России сильный ветер, дождь и гололедицу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мокрый снег, дождь, гололедица и ветер до 21 м/с ожидаются в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в начале недели. Метеопредупреждения об ухудшении погоды в понедельник распространили областные управления МЧС и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Светлана Перова, в регионе в ближайшие трое суток будут наблюдаться "температурные качели" от 5 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем. Причиной потепления в регионе стали проходящие друг за другом циклоны: на смену уходящему циклону "Сабина" идет циклон "Томрис", который тоже несет влагу и тепло. "Из-за перепада температур ожидается гололед, на крышах сосульки, на дорогах гололедица, возможны туманы, ветер до 17 м/с", - сказала Перова.

"Относительно тихие выходные в Орловской области сменятся бурей с порывами до 20 м/с в понедельник, к утру вторника ветер успокоится. Температура воздуха днем - до плюс 4 градусов, ночью - 2 градуса тепла, возможен дождь", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре. В Тверской и Калужской областях порывы ветра будут достигать 17 м/с в понедельник, во вторник и среду тихо - до 10 м/с. Температура воздуха, до данным синоптиков, будет колебаться от плюс 5 днем до 0 ночью, возможен дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в начале недели в Курской, Костромской, Ярославской и Белгородской областях, воздух в дневное время прогреется до 5 тепла, ночью до 1 мороза. В связи с усилением ветра до 21 м/с в понедельник, прохождением мокрого снега и гололедом губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение о чрезвычайной готовности. В Смоленской области днем в понедельник воздух прогреется до плюс 7 градусов, в ночь на вторник опустится до плюс 3, днем во вторник и среду до плюс 6, снег с дождем, дождь.

"По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 17 февраля на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра, местами порывы до 20 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Температура воздуха в ближайшие три дня до плюс 3 днем, около 0 ночью, дожди, на дорогах гололедица. В Рязанской и Владимирской областях ветер до 17 м/с, дождь, мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, ночью до минус 3, днем до плюс 5 градусов.

В Липецкой и Тамбовской областях в понедельник - юго-западный ветер, 17 м/с, который к утру вторника стихнет. Синоптики предупреждают, что во вторник пройдет небольшой дождь, к вечеру подморозит, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха около 1 градуса днем, 0 ночью. В Брянской и Ивановской областях днем до плюс 3, ночью плюс 1, возможны заморозки, ветер до 18 м/с, кратковременные осадки.