Лучшие педагоги Москвы приедут в Ингушетию для работы с местными учителями

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Лучшие педагоги Москвы прибудут в Ингушетию, поделятся опытом и будут заниматься с местными преподавателями для повышения качества образования в регионе. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который провел в республике совещание по вопросу о готовности региона к проведению ЕГЭ в 2020 году.

"Одна из ключевых задач - качество школьного образования, потому что это будущее республики и страны в целом. Мы уже договорились, что в ближайшее время из Москвы в республику приедут лучшие педагоги, которые будут заниматься с местными учителями. Действительно, есть определенные вопросы в подготовке школьников, но здесь мы должны понимать, что нужно прежде всего оказать методическую поддержку. У нас с главой региона есть конкретный план действий, по которому мы будем работать", - сказал Кравцов.

Как уточнил журналистам глава региона Махмуд-Али Калиматов, столичные педагоги не только будут работать с учителями, но и проведут анализ проблемных точек школьного образования.

"Да, к нам будут приезжать педагоги, специалисты, которые на базе нашего Института повышения квалификации будут работать по тем или иным предметам с нашими педагогами. Они проведут работу с учителями, поймут где, и какие упущения у нас есть, по каким предметам необходимо больше обратить внимание. Мы видим после этого совещания дорожную карту, понимаем, как и что нам необходимо в этом направлении сделать. Нам выделяются большие суммы, на которые строятся в республике детские сады и школы, для детей создается комфорт, но главное - именно качество получаемого образования", - сказал Калиматов.