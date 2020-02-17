{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 тыс. человек примут участие в забеге по курортной зоне в Пятигорске

Старт и финиш будут расположены в обновленном парке Цветник

ПЯТИГОРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Город Пятигорск в конце весны впервые станет участником Всероссийского полумарафона "Забег". Планируется, что разные дистанции по живописному горному маршруту и курортной зоне будут преодолевать более 2 тыс. человек из разных стран мира, сообщили ТАСС в понедельник организаторы.

"В забеге ожидается участие более 2 тыс. человек <...> из всех субъектов РФ, и отправлено приглашение участникам из 10 стран мира. Среди них - Израиль, Великобритания, Украина, Беларусь", - сказал собеседник агентства.

По информации организаторов, 31 мая во всех 85 регионах России пройдет Всероссийский полумарафон "Забег" с синхронным стартом. В 09:00 мск на старт выйдут 150 тыс. участников. Впервые в проекте примет участие город из Северо-Кавказского федерального округа - Пятигорск.

"В Пятигорске ЗаБег.РФ состоится в рамках четвертого Пятигорского полумарафона, организатором которого является беговое движение KAVKAZ.RUN. Живописный горный маршрут пройдет исключительно по курортной зоне старейшей здравницы страны: гора Машук, озеро "Провал", Эолова Арфа, Академическая галерея, место дуэли Михаила Лермонтова - самые красивые достопримечательности курортного Пятигорска откроются бегунам", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что старт и финиш будут расположены в обновленном парке Цветник. В забеге сможет принять участие каждый: организаторы готовят пять дистанций на выбор для разного уровня подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км, а также детский забег на 500 м.

"Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание "Беговой столицы" России. В 2017 и 2018 году ей стала Казань, а в 2019 году Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников "Забега" к общему населению города, средней скорости бега участников. В связи с тем, что в Пятигорском полумармафоне примут участие любители спорта со всех регионов Кавказа, шансы стать "Беговой столицей -2020" очень высоки", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Кабардино-Балкария освоила около 94% денег, выделенных на нацпроекты в 2019 году
Как сообщил председатель правительства региона Алий Мусуко, освоение составило около 5,4 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС