Более 2 тыс. человек примут участие в забеге по курортной зоне в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Город Пятигорск в конце весны впервые станет участником Всероссийского полумарафона "Забег". Планируется, что разные дистанции по живописному горному маршруту и курортной зоне будут преодолевать более 2 тыс. человек из разных стран мира, сообщили ТАСС в понедельник организаторы.

"В забеге ожидается участие более 2 тыс. человек <...> из всех субъектов РФ, и отправлено приглашение участникам из 10 стран мира. Среди них - Израиль, Великобритания, Украина, Беларусь", - сказал собеседник агентства.

По информации организаторов, 31 мая во всех 85 регионах России пройдет Всероссийский полумарафон "Забег" с синхронным стартом. В 09:00 мск на старт выйдут 150 тыс. участников. Впервые в проекте примет участие город из Северо-Кавказского федерального округа - Пятигорск.

"В Пятигорске ЗаБег.РФ состоится в рамках четвертого Пятигорского полумарафона, организатором которого является беговое движение KAVKAZ.RUN. Живописный горный маршрут пройдет исключительно по курортной зоне старейшей здравницы страны: гора Машук, озеро "Провал", Эолова Арфа, Академическая галерея, место дуэли Михаила Лермонтова - самые красивые достопримечательности курортного Пятигорска откроются бегунам", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что старт и финиш будут расположены в обновленном парке Цветник. В забеге сможет принять участие каждый: организаторы готовят пять дистанций на выбор для разного уровня подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км, а также детский забег на 500 м.

"Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание "Беговой столицы" России. В 2017 и 2018 году ей стала Казань, а в 2019 году Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников "Забега" к общему населению города, средней скорости бега участников. В связи с тем, что в Пятигорском полумармафоне примут участие любители спорта со всех регионов Кавказа, шансы стать "Беговой столицей -2020" очень высоки", - говорится в сообщении.