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В Татарстане наградили победителей конкурса "Студенческий трудовой отряд года"

Общий призовой фонд конкурса составил 445 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Победителей республиканского конкурса студенческих трудовых отрядов по итогам 2019 года наградили в понедельник в Казани. Гран-при завоевал студенческий сервисный отряд Казанского кооперативного института Российского университета кооперации.

"Сегодня коллеги уже говорили про уникальную атмосферу. Я не знаю, что этому способствует в особенности, но у вас всегда вот эта уникальная, настоящая, искренняя атмосфера дружбы, семьи. Это большое богатство, разрешите вас с этим поздравить", - сказал в ходе награждения министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Конкурсантов наградили более чем по десяти номинациям, общий призовой фонд конкурса составил 445 тыс. рублей. Как сообщил журналистам Фаттахов, министерство и дальше планирует оказывать поддержку студенческим трудовым отрядам. Власти Татарстана рассчитывают, что студотряды впоследствии примут участие в республиканских программах.

"С Министерством строительства по поручению президента мы сейчас эти вопросы прорабатываем, у нас есть программа капитального ремонта молодежных центров, программа капитального ремонта лагерей, подростковых клубов, программа "Наш двор" [региональная программа по реновации придомовых территорий] начинается, и мне бы хотелось, чтобы студенческие трудовые отряды приняли самое активное участие в реализации этих программ", - сказал Фаттахов.

C 2003 по 2019 годы трудовую школу студенческих отрядов прошли более 150 тыс. студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования. Ежегодно организовывается занятость более 10 тыс. студентов со всей республики. Студотряды задействованы на строительстве школ, больниц, детсадов, жилых и производственных объектов, вовлечены в благоустройство зеленого фонда, работу в агропромышленных комплексах, на предприятиях энергетической и транспортной отраслей, в здравоохранении.

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