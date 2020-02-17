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Конный поход в честь 106-летия со дня создания "Дикой дивизии" организуют в регионах СКФО

Поход начнется в Магасе

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Ингушетия в августе 2020 года примет участие в конном походе, приуроченном к 106-летию со дня создания знаменитой "Дикой дивизии". Об этом ТАСС сообщил замруководителя проекта Ибрагим Яндиев.

Кавказская туземная конная дивизия - "Дикая дивизия" - кавалерийское соединение русской императорской армии. Дивизия была сформирована 23 августа 1914 года и принимала участие в Первой мировой войне. Она на 90% состояла из добровольцев-мусульман с Северного Кавказа и Закавказья, которые по законам Российской империи не подлежали призыву на военную службу. В августе 1917 года "Дикая дивизия" была переформирована в Кавказский туземный конный корпус. А осенью 1917 года части и подразделения дивизии были переброшены на Кавказ. К январю 1918 года Кавказский туземный конный корпус прекратил свое существование.

"Мы в августе запустим двухнедельный проект - конный поход по регионам Северного Кавказа, представители которых состояли в "Дикой дивизии". Стартует поход в Магасе, в каждом регионе участники проекта будут проводить культурные мероприятия и выставки, связанные с подвигами и отвагой дивизии. В пяти регионах Северного Кавказа, в том числе и в Ингушетии, есть конные и патриотические клубы под названием "Дикая дивизия", они и станут участниками похода", - сказал Яндиев.

По его словам, с 10 по 23 августа участники пройдут около тысячи километров.

"Цели, которые мы преследуем, - патриотическое воспитание подрастающего поколения, изучение ими своей истории и, конечно же, укрепление межнациональных отношений между народами Северного Кавказа. Мы рассчитываем на участие около 300 всадников в нашем проекте, это потомки тех героев, которые готовы были насмерть стоять за родину", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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